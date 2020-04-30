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Футбол в России

Директор "Чертаново": расширить РПЛ до 20 команд в сезоне-2020/21 было бы справедливо

Николай Ларин также считает, что РПЛ досрочно завершит сезон-2019/20

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Директор футбольного клуба "Чертаново" Николай Ларин считает, что расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) в следующем сезоне было бы справедливым решением в условиях пандемии. Такое мнение Ларин высказал ТАСС.

В четверг общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло решение о досрочном завершении первенства Олимп-ФНЛ. Оно должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС). "Чертаново" располагается на третьем месте в таблице, которое дает право побороться за выход в премьер-лигу в стыковых матчах.

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"Понимаю, что в РПЛ много клубов, которые выступают против расширения даже до 18 команд. Но я бы всех их попросил пойти навстречу нашему амбициозному проекту по развитию молодых футболистов и сыграть в 20 команд - это было бы справедливо. Если это не случится сейчас, то наша страна, возможно, никогда не узнает, что получилось бы из того, когда академия 12 лет воспитывает футболистов, а потом с ними выходит в премьер-лигу. Для всей нашей страны важно, чтобы такой пример был", - отметил Ларин.

"У премьер-лиги есть объяснения, что до 2 августа надо предоставить команды в еврокубки, у ФНЛ такой обязанности нет. Считаю, что спортивный принцип мог бы возобладать, даже с учетом, что следующий сезон премьер-лиги пришлось бы начать позже, чтобы дать возможность командам ФНЛ сыграть стыковые матчи. При условии, что чемпионат премьер-лиги не доиграют, я убедительно прошу людей, от которых это зависит, дать возможность нашей команде побороться за выход в премьер-лигу. РФС знает о наших желаниях, но тут мы уже ничего сделать не можем, им принимать решение", - добавил директор "Чертаново".

Ларин считает, что РПЛ также досрочно завершит сезон-2019/20. "Я голосовал не за продолжение сезона, а за то, что если премьер-лига продолжает играть, то ФНЛ продолжает тоже. Также предлагал вариант, что ФНЛ не обязательно заканчивать свой чемпионат 2 августа, чтобы спортивный принцип соблюдался. При этом я абсолютно понимаю, что доигрывать чемпионат в те сроки не представляется возможным", - подчеркнул Ларин.

РПЛ и РФС обсудили несколько вариантов обмена клубами между РПЛ и Олимп - Футбольной национальной лигой. Если сезон будет доигран, то премьер-лигу покинут клубы, занявшие последние два места, а на смену им придут две лучшие по спортивным показателям команды из ФНЛ. Стыковых матчей, которые обычно проводятся между командами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ и третье и четвертое в ФНЛ, не будет из-за ограничения по срокам. Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к 16 клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, но по окончании сезона-2020/21 лига вернется к формату с 16 клубами.

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