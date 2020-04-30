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КХЛ

Цулыгин покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Салават Юлаев"

Он продолжит работу в тренерском штабе уфимского клуба
Николай Цулыгин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Николай Цулыгин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" объявил об уходе с поста главного тренера Николая Цулыгина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что о назначении нового главного тренера "Салават Юлаев" объявит в ближайшее время.

"30 апреля истек контракт с главным тренером "юлаевцев" Николаем Цулыгиным. Мы благодарим Николая Леонидовича за проведенную работу. Уфимский наставник продолжит работу в тренерском штабе "Салавата Юлаева", - говорится в сообщении.

Цулыгин возглавлял "Салават Юлаев" с 2018 года. В минувшем сезоне, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, "Салават Юлаев" занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф комнда из Уфы переиграла омский "Авангард" со счетом 4-2 в серии. В сезоне-2018/19 команда под руководством Цулыгина дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила "Авангарду" (2-4).

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