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Футбол в России

Федун: "Спартак-2" продолжит играть на профессиональном уровне в случае вылета из ФНЛ

В четверг общее собрание ФНЛ приняло решение о досрочном завершении первенства
Владелец "Спартака" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Спартак-2" в случае вылета из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) продолжит выступать на профессиональном уровне. Об этом ТАСС сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

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В четверг общее собрание ФНЛ приняло решение о досрочном завершении первенства. Его должен утвердить исполком Российского футбольного союза. После 27 туров "Спартак-2" занимает 17-е место в первенстве Олимп-ФНЛ и находится в зоне вылета в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), в 27 матчах набрав 26 очков.

"Да. Пока никаких изменений нет", - сказал Федун в ответ на вопрос, продолжит ли "Спартак-2" играть в случае вылета в ПФЛ.

Согласно регламенту ФНЛ, в дивизион ниже переходят пять худших команд.

"Спартак-2" был образован в 2013 году, начал выступать во второй лиге и в 2015 году вышел в первый дивизион. Лучшим достижением команды является пятое место в сезоне-2015/16.

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