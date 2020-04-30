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КХЛ

Молодежная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20

О распределении мест будет объявлено позднее
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) приняла решение не доигрывать оставшиеся матчи плей-офф сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

О распределении мест по итогам сезона-2019/20 будет объявлено лигой позднее.

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"В период приостановки чемпионата в апреле лига провела консультации со всеми заинтересованными сторонами о возможных вариантах дальнейшего розыгрыша Кубка Харламова, обсуждались вопросы, связанные с юридическими, организационными, логистическими и финансовыми моментами. Проведение матчей плей-офф в летнее время негативно повлияет на подготовку к новому сезону как команд - претендентов на Кубок Харламова, так и на остальные клубы", - говорится в заявлении.

Проведение плей-офф МХЛ было приостановлено 17 марта, на тот момент команды сыграли первый раунд. Во второй раунд вышли петербургские "СКА-1946" и "Динамо", ярославский "Локо", столичная "Красная Армия", уфимский "Толпар", челябинские "Белые медведи", "Омские ястребы" и казанский "Ирбис". Ранее по причине пандемии коронавируса также были досрочно завершены сезоны в Континентальной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073.

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