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КХЛ

КХЛ оставила жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей на сезон-2020/21

Это решение было принято на голосовании, в котором участвовали члены совета директоров лиги
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение не повышать жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В начале марта КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21. Позднее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с ТАСС заявил, что потолок зарплат необходимо повысить до 1,3 млрд рублей. Его поддержали руководители некоторых клубов, вопрос был снова вынесен на голосование, которое завершилось в четверг. В голосовании принимал участие 21 член совета директоров КХЛ.

Сообщается, что голосование по вопросу изменения размера потолка зарплат было инициировано членом совета директоров КХЛ, президентом "ЦСКА" Игорем Есмантовичем, который обратился с соответствующим письмом в адрес председателя совета директоров Геннадия Тимченко и президента КХЛ Алексея Морозова. Решение об изменении потолка зарплат было принято подавляющим большинством голосов.

В сезоне-2018/19 сумма зарплат составляла 850 млн рублей, а штраф за нарушение - 20% от суммы превышения. В сезоне-2019/20 лига остановилась на отметке в 800 млн рублей и штрафе в размере 30%.

Помимо потолка зарплат, начиная с сезона-2020/21 будет введен жесткий пол зарплат, ограничивающий минимальную сумму зарплатной ведомости клубов. Он составит 30% от потолка зарплат. Планка будет подниматься поэтапно. В сезоне-2021/22 он составит 35% от потолка, в сезоне-2022/23 - 45%, в сезоне-2023/24 - 50%. За несоблюдение пола заработных плат предусмотрены санкции. Первое и второе нарушения - финансовые санкции, при третьем - недопуск к чемпионату.

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