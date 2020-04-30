ISU примет решение о проведении Гран-при по фигурному катанию не позднее 1 августа

ТАСС, 30 апреля. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует принять решение о проведении серии Гран-при по фигурному катанию в 2020 году не позднее 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

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Решение о проведении серии Гран-при среди юниоров будет принято не позднее 15 июня. Для принятия подобных решений была создана рабочая группа, в которую вошли пять специалистов, в том числе вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Кроме того, созданная рабочая группа разработает меры по обеспечению безопасности участников будущих турниров, оценит финансовые последствия отмены международных соревнований в нынешнем сезоне, а также разработает варианты проведения мероприятий без зрителей в будущем сезоне.

Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, вследствие чего отменены международные соревнования, включая чемпионат мира в канадском Монреале и церемонию ISU Awards (аналога кинематографического "Оскара" в фигурном катании). Совет ISU принял решение провести шоу в виртуальном формате, на котором будут оглашены победители премии. Более подробная информация о проведении церемонии будет представлена в ближайшее время.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.