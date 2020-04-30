ПСЖ признан победителем досрочно завершенного чемпионата Франции по футболу

Решение об итоговом распределении мест в турнирной таблице определялось с помощью специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в сыгранных матчах. Второе место занял "Марсель", третье - "Ренн". Таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов выступят ПСЖ, "Марсель" и "Ренн", в Лиге Европы - "Лилль", "Реймс" и "Ницца". Элитный дивизион покинут "Амьен" и "Тулуза", а вместо них из второго дивизиона поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

ТАСС, 30 апреля. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявлен чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Франции.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что все члены Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) согласны с таким решением.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 туров из 38. Во вторник Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно.

ПСЖ был основан в 1970 году. Это чемпионство стало для него девятым в истории и третьим подряд. Также ПСЖ 12 раз выигрывал Кубок Франции, 9 раз - Суперкубок Франции и однажды становился победителем Кубка обладателей кубков (1996).