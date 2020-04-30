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Мировой футбол

СМИ: футболист Феллайни одолжит €3 млн испытывающему финансовые проблемы "Стандарду"

Клуб из Льежа был лишен профессиональной лицензии на сезон-2020/21 из-за долгов

ТАСС, 30 апреля. Бельгийский футболист китайского "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни готов оказать финансовую поддержку клубу "Стандард" из Льежа, в котором он дебютировал во взрослом футболе. Об этом сообщает бельгийский портал DH.

По данным портала, 32-летний Феллайни одолжит льежскому клубу €3 млн, чтобы он мог решить свои финансовые проблемы. В частности, из-за долгов перед игроками "Стандард" был лишен профессиональной лицензии на сезон-2020/21. По данному делу клуб подал апелляцию в арбитражный суд Бельгии.

В молодежный состав "Стандарда" Феллайни перешел в 2004 году, а в основном составе клуба дебютировал в 2006 году, где играл до 2008 года пока не перешел в английский "Эвертон". Всего за "Стандард" полузащитник провел 84 матча в которых забил 12 мячей и стал чемпионом Бельгии по итогам сезона-2007/08. До переезда в Китай он выступал за "Манчестер Юнайтед", став обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы. В составе сборной Бельгии Феллайни стал бронзовым призером чемпионата мира - 2018.

"Стандард" 10 раз становился чемпионом Бельгии, а также 8 раз выигрывал национальный кубок. В нынешнем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса, клуб из Льежа занимает пятое место в турнирной таблице.

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