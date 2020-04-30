WADA завершило расследование о манипуляциях с допинг-пробами московской лаборатории

ТАСС, 30 апреля. Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил о завершении разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Отмечается, что выявлены манипуляции с данными проб 145 из 298 российских спортсменов. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией "крупных соревнований". Всего в ходе расследования было проанализировано 24 тысячи терабайт данных, а также аудиофайлы на 400 тыс. часов.

"Это было самое сложное расследование в истории борьбы с допингом, которое коснулось тысячи образцов, 24 терабайт данных, сотен спортсменов в 28 организациях, и оно приносит реальные результаты. Российский допинговый кризис на протяжении последних пяти лет занимал главное место в деятельности WADA", - сказал президент WADA Витольд Банька.

"Исследовательская группа WADA продолжает добиваться устойчивого прогресса в этом чрезвычайно сложном, продолжительном и многогранном расследовании. Мы открыли дела, основываясь на всех имеющихся доказательствах, и продолжим предоставлять помощь и консультации соответствующим организациям при их решении об открытии антидопинговых разбирательств", - заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.