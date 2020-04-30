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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РУСАДА находится в стадии получения от WADA дел по ряду спортсменов из базы LIMS

Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства 30 апреля объявил о завершении разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 россиян, хранившихся в московской лаборатории
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готовится получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) дела, заведенные на ряд российских спортсменов, чьи фамилии есть в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства 30 апреля объявил о завершении разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Отмечается, что выявлены манипуляции с данными проб 145 из 298 российских спортсменов. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

"РУСАДА находится в полном контакте c WADA. В конце прошлого года мы получили материалы на 14 спортсменов, сейчас идет процесс передачи еще нескольких дел. Допускаю, позже нам передадут и другие дела. Но называть какие-либо фамилии или оглашать детали мы не имеем права", - заметила Пахноцкая.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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