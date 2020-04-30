Президент "Торпедо": клуб надеется на объективные решения об итогах сезона в ФНЛ

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московское "Торпедо" надеется, что все решения, связанные с итогами первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), будут приниматься максимально объективно. Об этом ТАСС сообщила президент "Торпедо" Елена Еленцева.

В четверг общее собрание ФНЛ приняло решение о досрочном завершении первенства. Оно должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС). "Торпедо" занимает на данный момент четвертое место, отставая от лидера, "Ротора", на три очка. Второе место занимают "Химки".

"На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции о том, что спортивный принцип должен быть определяющим. Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать, - сказала Еленцева. - Считаем, что если РПЛ (Российская премьер-лига - прим. ТАСС) возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа. Но, как вы знаете, большинство клубов проголосовали против, за исключением нас, "Нефтехимика" и "Чертаново".

"В любом случае, официально все решения будут утверждаться РФС. Также остаются открытыми интересующие нас вопросы об обмене клубами РПЛ и ФНЛ, распределение мест в турнирной таблице. Мы будем следить за развитием событий. Надеюсь, что все решения будут приняты максимально объективно, учитывая все сложившиеся обстоятельства", - добавила она.

"Торпедо" может обойти "Химки" и "Ротор" - это произойдет в том случае, если объявившему о снятии с чемпионата "Армавиру" присудят техническое поражение в игре второго круга с черно-белыми (0:3). В случае технического поражения "Армавира" "Торпедо" выйдет на первое место, опередив "Ротор" благодаря победе в личной встрече. Окончательное решение о том, какие команды выйдут в премьер-лигу, примет исполком Российского футбольного союза.