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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Повторный анализ проб московской лаборатории выявил 57 махинаций

Проверка допинг-проб касается периода с 2014 по 2016 год
Образцы допинг-проб EPA/CHRISTIAN BRUN
Описание
Образцы допинг-проб
© EPA/CHRISTIAN BRUN

ТАСС, 30 апреля. Результаты повторной проверки допинг-проб из московской лаборатории в период с 2014 по 2016 год выявили 57 случаев манипуляций данными. Об этом сообщил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, комментарий которого приводит пресс-служба агентства.

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В четверг WADA объявило о завершении расследования о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов из московской лаборатории.

"Продолжается повторный анализ проб из московской лаборатории. Процесс повторного анализа уже выявил 57 случаев вмешательств на этапе управления результатами. Это в дополнение к десяткам дел, которые уже были возбуждены, и процедурам, которые были открыты на основании доказательств, обнаруженных "Операцией Lims (электронной базой - прим. ТАСС)" в тяжелой атлетике, биатлоне и легкой атлетике, а также других случаев в различных видах спорта, вызванных расследованием [Ричарда] Макларена по заказу WADA в период с 2014 по 2016 год", - сказал Банька.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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