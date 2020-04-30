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Футбол в России

Исполком РФС обсудит возобновление чемпионата России 15 мая

Его повестка будет сформирована позже

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Заседание очередного исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором будут обсуждаться вопросы возобновления соревнований, запланировано на 15 мая. Об этом сообщил ТАСС директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Заседание пройдет в режиме видеоконференции.

"Очередной исполком РФС запланирован на 15 мая. Будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже", - сказал Мельников.

Ранее РФС приостановил все соревнования на территории страны до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В четверг общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло решение о досрочном завершении первенства Олимп-ФНЛ. Оно должно быть утверждено исполкомом РФС.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073.

Теги
Российский футбол
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