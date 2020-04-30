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Влияние коронавируса на спорт

Карпов: онлайн-турниры по шахматам набирают популярность во время пандемии

Однако, по мнению 12-го чемпиона мира, реальные шахматы все еще незаменимы

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Онлайн-турниры по шахматам становятся популярнее во время мировой пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

"В это время [самоизоляции] онлайн-шахматы набирают популярность, особенно блиц. Проводится все больше онлайн-турниров, и это хорошо, - сказал Карпов. - Помимо благотворительных целей, они позволяют выражать солидарность с теми, кто дома. Я и сам в эти выходные провел онлайн-турнир для детей, и посещаемость была рекордная".

"Но все равно, мы все ждем окончания [пандемии] и возобновления турниров. Реальные шахматы не заменит ничто", - добавил собеседник агентства.

Весь призовой фонд будет распределен между регионами в одинаковом размере, без учета занятых мест их представителей.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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