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Ганус заявил, что поражен числом нарушений, выявленных WADA в базе московской лаборатории

В четверг Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что выявлены манипуляции с данными проб 145 российских спортсменов
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает поразительным количество выявленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) нарушений, связанных с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом Ганус сообщил ТАСС.

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Ранее WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией "крупных соревнований".

"На самом деле это не будет сильно удивлять, - сказал Ганус. - Конечно, поражает количество нарушений, но давайте на минуту развернемся - у нас в одной Чувашии зафиксировано 70 дел. Поэтому здесь относительное количество дел - это цифра, которая была заявлена WADA давно, и процедура передачи их в международные федерации традиционна и предсказуема, более того, могу сказать, что обработку определенной части этих дел вели мы, потому что мы все-таки сохранили доверие как независимое агентство".

"В целом же можно сказать, что ничего сверхъестественного не произошло, - добавил собеседник агентства. - Печалит количество дел, но на самом деле побыстрее хотелось бы уже перевернуть страницу. И закончить перемывание костей, которое было раньше, чтобы спорт смог дышать чистым воздухом. А сейчас мы постоянно углекислым газом травим свою юрисдикцию".

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаГанус, Юрий Александрович
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