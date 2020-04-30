Адвокаты Паралимпийского комитета России отправили в CAS документы по делу WADA и РУСАДА

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в четверг отправил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил руководитель рабочей группы ПКР по взаимодействию со швейцарской юридической компанией "Боннард Лоусон", представляющей интересы ПКР в качестве заинтересованной стороны (третьего лица) в споре между WADA и РУСАДА в CAS, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Как сообщал ранее ТАСС, CAS продлил срок подачи документов ПКР по делу WADA и РУСАДА до 30 апреля включительно. Ранее WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории.

"Сегодня адвокаты швейцарской юридической компании "Боннард Лоусон" направили в установленном порядке документы Паралимпийского комитета России для участия в судебном процессе между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны" - сказал Рожков.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

24 декабря исполком ПКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. По информации ТАСС, слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года.