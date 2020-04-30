{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Адвокаты Паралимпийского комитета России отправили в CAS документы по делу WADA и РУСАДА

Ранее Спортивный арбитражный суд продлили срок подачи документов по этому делу до 30 апреля

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в четверг отправил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил руководитель рабочей группы ПКР по взаимодействию со швейцарской юридической компанией "Боннард Лоусон", представляющей интересы ПКР в качестве заинтересованной стороны (третьего лица) в споре между WADA и РУСАДА в CAS, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Как сообщал ранее ТАСС, CAS продлил срок подачи документов ПКР по делу WADA и РУСАДА до 30 апреля включительно. Ранее WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории.

"Сегодня адвокаты швейцарской юридической компании "Боннард Лоусон" направили в установленном порядке документы Паралимпийского комитета России для участия в судебном процессе между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны" - сказал Рожков.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

24 декабря исполком ПКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. По информации ТАСС, слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
КХЛ
Савицкис: утвержденный потолок зарплат в КХЛ не отразится на бюджете рижского "Динамо"
По данным РБК, зарплатный бюджет клуба в сезоне-2019/20 составлял 260 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС