Минспорт РФ запустил конкурс по домашней подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и федеральный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запустили конкурс #яГоТОв, сутью которого является подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО в домашних условиях. Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса.

Конкурс стартует 1 мая, одним из основных условий акции является запись видео, на котором участник выполняет упражнения. Необходимо выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий нормативов: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя, приседание и планка на локтях. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, участники должны разместить видео на личной странице в социальных сетях, добавив хэштеги #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни, а также идентификационный номер участника комплекса ГТО.

Партнерами акции стали сервис электронных и аудиокниг ЛитРес и книжный сервис MyBook, все участники конкурса получат скидки на использование сервисов и подарки. Главным призом конкурса #яГоТОв станет портативная аудиоколонка Яндекс Станция, еженедельно будут разыгрываться 10 колонок.

Конкурс #яГоТОв пройдет с 1 мая по 1 июня 2020 года и будет состоять из четырех этапов, призы будут разыграны по итогам каждого этапа. Первый этап продлится с 1 по 10 мая, второй - с 11 по 17 мая, третий - с 18 по 24 мая, четвертый - с 24 по 31 мая.