Александр Медведев: ХК СКА входит в потолок зарплат после расставания с рядом игроков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА входит в потолок зарплат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в размере 900 млн рублей с учетом расставания с некоторыми игроками команды. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев.

В четверг КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21. 28 апреля СКА объявил о том, что новые контракты не будут подписаны с защитниками Артемом Зубом и Андреем Зубаревым, а также нападающими Йори Лехтерей, Ярно Коскирантой и Александром Барабановым, который подписал контракт с "Торонто"

"С учетом тех игроков, с которыми мы расстались, мы в потолок зарплат входим", - сказал Медведев.

В начале марта КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21. Позднее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с ТАСС заявил, что потолок зарплат необходимо повысить до 1,3 млрд рублей. Его поддержали руководители некоторых клубов, вопрос был снова вынесен на голосование, которое завершилось в четверг.

"Поднять потолок зарплат - это не означает поднять заработные платы. Потолок - это верхняя граница, которая позволяет создать систему оплаты хоккеистов, стимулирующую их на оптимальную игру. Не надо представлять, что те, кто голосовал за потолок зарплат в 1,3 млрд рублей, они за повышение заработных плат - это не так все однозначно. Если решение большинством голосов принято, то теперь его обсуждать нет смысла, дальше надо думать, как готовиться и играть в этих условиях", - резюмировал Медведев.

В сезоне-2018/19 сумма зарплат составляла 850 млн рублей, а штраф за нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 лига остановилась на отметке в 800 млн рублей и штрафе в размере 30%.