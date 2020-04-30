Савицкис: утвержденный потолок зарплат в КХЛ не отразится на бюджете рижского "Динамо"

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), установленный на сезон-2020/21, не должен отразиться на бюджете рижского "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

В четверг КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21. Ранее Савицкис рассказал ТАСС, что бюджет клуба останется на прежнем уровне. По данным РБК, зарплатный бюджет клуба в сезоне-2019/20 составлял 260 млн рублей.

"На нашем клубе это никак не отразится, потому что наш бюджет намного ниже потолка, до пола зарплат мы еле дотягиваем. С другой стороны, я понимаю, что есть инфляция, поменяется соотношение рубля к доллару. Надо смотреть общую экономическую обстановку и ситуацию в мире", - сказал Савицкис.

По мнению главы клуба, потолок зарплат в 900 млн рублей может позволить выровнять доходы игроков в командах. "Один-два игрока в каждой команде никогда не делали погоду в российском хоккее", - отметил он.

Пол зарплат в КХЛ с сезона-2020/21 составит 270 млн рублей.