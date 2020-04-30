Не все решено. ФНЛ досрочно завершила сезон, но вопрос путевок в РПЛ остался открытым

Первенство было приостановлено решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 17 марта из-за пандемии коронавируса. К тому моменту было сыграно 27 туров. Лидером турнира с 56 очками является волгоградский "Ротор", на два балла от него отстают "Химки". Третье и четвертое места, которые при нынешнем регламенте дают возможность сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), занимают "Чертаново" (54 очка) и "Торпедо" (53 очка).

В понедельник на общем собрании клубов РПЛ было предложено в качестве одного из вариантов возобновить сезон Тинькофф-РПЛ 21 июня. Предложение основано на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить национальные чемпионаты до 2 августа. Клубам ФНЛ до конца сезона оставалось провести 11 туров.

До общего собрания ФНЛ президент лиги Игорь Ефремов уже говорил, что возобновление первенства с 21 июня противоречит здравому смыслу. По его мнению, команды бы не успели сыграть в сроки с 21 июня по 2 августа, и еще до собрания он говорил, что многие клубы были настроены досрочно завершить сезон. В четверг Ефремов после собрания сообщил, что такое решение было принято единогласно. При этом претендовавшие на выход в РПЛ "Торпедо", "Чертаново", а также нижнекамский "Нефтехимик" поднимали вопрос о доигровке сезона.

"Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца, - сказал Ефремов. - Потому что в этом случае и новый сезон в премьер-лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый "негативный" сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима".

На собрании обсуждался вопрос и проведения либо дополнительных матчей, либо мини-турнира. "Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не два-три клуба, а все 20", - подчеркнул глава лиги.

"Торпедо" ждет объективности

На общем собрании РПЛ в понедельник были обнародованы варианты обмена команд между премьер-лигой и ФНЛ. Предполагается, что из ФНЛ в любом случае в высший дивизион перейдут первые две команды, то есть "Ротор" и "Химки". Однако окончательное решение, как и по итоговой таблице, примет исполком РФС, который состоится 15 мая.

Исполком в том числе будет разбираться и в вопросе регламента первенства. Согласно нему, "Армавиру", уже объявлявшему о снятии с первенства этого сезона и уведомившему об этом ФНЛ, должно быть присуждено техническое поражение в матче второго круга с "Торпедо" - 0:3. В той игре южане победили со счетом 2:1. Техническая победа дает возможность черно-белым в случае досрочного завершения турнира оказаться на первом месте за счет преимущества над "Ротором" в личной встрече (2:0).