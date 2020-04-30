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Влияние коронавируса на спорт

Не все решено. ФНЛ досрочно завершила сезон, но вопрос путевок в РПЛ остался открытым

Окончательное решение по сезону и итоговой таблице примет исполком Российского футбольного союза 15 мая
Глава ФНЛ Игорь Ефремов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава ФНЛ Игорь Ефремов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на своем заседании в четверг приняло решение не доигрывать первенство Олимп-ФНЛ нынешнего сезона. Решение было принято клубами единогласно.

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Первенство было приостановлено решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 17 марта из-за пандемии коронавируса. К тому моменту было сыграно 27 туров. Лидером турнира с 56 очками является волгоградский "Ротор", на два балла от него отстают "Химки". Третье и четвертое места, которые при нынешнем регламенте дают возможность сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), занимают "Чертаново" (54 очка) и "Торпедо" (53 очка).

В понедельник на общем собрании клубов РПЛ было предложено в качестве одного из вариантов возобновить сезон Тинькофф-РПЛ 21 июня. Предложение основано на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить национальные чемпионаты до 2 августа. Клубам ФНЛ до конца сезона оставалось провести 11 туров.

До общего собрания ФНЛ президент лиги Игорь Ефремов уже говорил, что возобновление первенства с 21 июня противоречит здравому смыслу. По его мнению, команды бы не успели сыграть в сроки с 21 июня по 2 августа, и еще до собрания он говорил, что многие клубы были настроены досрочно завершить сезон. В четверг Ефремов после собрания сообщил, что такое решение было принято единогласно. При этом претендовавшие на выход в РПЛ "Торпедо", "Чертаново", а также нижнекамский "Нефтехимик" поднимали вопрос о доигровке сезона.

"Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца, - сказал Ефремов. - Потому что в этом случае и новый сезон в премьер-лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый "негативный" сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима".

На собрании обсуждался вопрос и проведения либо дополнительных матчей, либо мини-турнира. "Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не два-три клуба, а все 20", - подчеркнул глава лиги.

"Торпедо" ждет объективности

На общем собрании РПЛ в понедельник были обнародованы варианты обмена команд между премьер-лигой и ФНЛ. Предполагается, что из ФНЛ в любом случае в высший дивизион перейдут первые две команды, то есть "Ротор" и "Химки". Однако окончательное решение, как и по итоговой таблице, примет исполком РФС, который состоится 15 мая.

Исполком в том числе будет разбираться и в вопросе регламента первенства. Согласно нему, "Армавиру", уже объявлявшему о снятии с первенства этого сезона и уведомившему об этом ФНЛ, должно быть присуждено техническое поражение в матче второго круга с "Торпедо" - 0:3. В той игре южане победили со счетом 2:1. Техническая победа дает возможность черно-белым в случае досрочного завершения турнира оказаться на первом месте за счет преимущества над "Ротором" в личной встрече (2:0).

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"На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции о том, что спортивный принцип должен быть определяющим. Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать, - сказала ТАСС президент "Торпедо" Елена Еленцева. - Мы будем следить за развитием событий. Надеюсь, что все решения будут приняты максимально объективно, учитывая все сложившиеся обстоятельства".

В зоне вылета оказались владивостокский "Луч", "Спартак-2", ивановский "Текстильщик", воронежский "Факел" и саранская "Мордовия". Владелец красно-белых Леонид Федун уже сообщил ТАСС, что "Спартак-2" продолжит играть, даже если команда вылетит в Олимп - Профессиональную футбольную лигу. Однако это вряд ли случится, учитывая, что сразу две команды отказались играть в первенстве ФНЛ.

В пятницу решение о доигровке сезона рассмотрит и совет Профессиональной футбольной лиги. С большой долей вероятности первенство в этой лиге также будет завершено досрочно.

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