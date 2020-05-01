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Футбол в Англии

Агуэро: большинство футболистов АПЛ боятся возвращаться на поле до конца пандемии

Ранее британское издание Mirror сообщало о возможном возобновлении чемпионата Англии в середине июня
Серхио Агуэро EPA/PETER POWELL
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Серхио Агуэро
© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 1 мая. Большая часть футболистов, выступающих в чемпионате Англии, боятся возвращаться к тренировкам и играм турнира до окончания пандемии коронавируса. Об этом в эфире телепрограммы El Chiringuito сказал нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, чей комментарий приводит портал "Газета.Ru".

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. 17 апреля клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели встречу, на которой договорились доиграть оставшиеся матчи. Позже в британских СМИ появилась информация о том, что руководство лиги намерено добиться от правительства страны разрешения на возобновление турнира в июне.

"Большинство футболистов боятся [возвращаться на поле], потому что у них есть дети и семьи. Мне тоже страшно, но я со своей девушкой здесь и не собираюсь контактировать с другими людьми. Мы самоизолировались в нашем доме, поэтому она является единственным человеком, которого я мог заразить. Некоторые говорят, что заболевание может протекать бессимптомно, поэтому нахожусь дома, может быть, я уже заражен и даже не знаю об этом", - сказал Агуэро.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.

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