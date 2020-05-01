Ганус: WADA вернет аккредитацию московской лаборатории не раньше чем через восемь лет

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернет московской лаборатории аккредитацию и право работать с допинг-пробами не ранее чем через восемь лет. Такое мнение ТАСС высказал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу, была также приостановлена деятельность московской антидопинговой лаборатории, которую лишили аккредитации. В мае 2016 года WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена. Однако позже лицензия была отозвана.

"Меня беспокоит отсутствие у нас антидопинговой лаборатории. Сейчас, чтобы нам войти в тестирование, мы должны прорабатывать режимы ограничений при перевозке проб за границу. Наша работа ограничена, при этом мы еще и платим за все", - сказал Ганус.