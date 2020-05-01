Ганус: WADA вернет аккредитацию московской лаборатории не раньше чем через восемь лет

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернет московской лаборатории аккредитацию и право работать с допинг-пробами не ранее чем через восемь лет. Такое мнение ТАСС высказал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу, была также приостановлена деятельность московской антидопинговой лаборатории, которую лишили аккредитации. В мае 2016 года WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена. Однако позже лицензия была отозвана.
"Меня беспокоит отсутствие у нас антидопинговой лаборатории. Сейчас, чтобы нам войти в тестирование, мы должны прорабатывать режимы ограничений при перевозке проб за границу. Наша работа ограничена, при этом мы еще и платим за все", - сказал Ганус.
"Нам нужно восстановить лаборатории, их необходимо в нашей стране иметь три, а не одну. У нас есть на это право, однако сейчас, как я понимаю, аккредитация появится только лет через восемь. Не думаю, что будут какие-то глобальные изменения, вряд ли что-то способно ухудшить нашу репутацию. Хуже не сделаем, а вот улучшить мы можем, поэтому лично я ставлю задачу остаться только на двух Олимпиадах под этими санкциями", - заключил глава РУСАДА.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.
РУСАДА не согласилось с санкциями, WADA 9 января отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.