Дворкович: FIDE постарается организовать международный благотворительный онлайн-турнир

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) поддержит идею проведения благотворительного онлайн-турнира в России и постарается организовать что-то подобное в более широком масштабе. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

"Играть в шахматы онлайн можно так же, как вживую".

"Играть в шахматы онлайн можно так же, как вживую". Дворкович о турнирах FIDE и пандемии

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, пройдет с 12 по 14 мая.

"Это отличная инициатива Владимира Крамника - помогать собирать деньги для врачей, которые сейчас борются с коронавирусом. Мы, несомненно, поддержим эту инициативу и постараемся сделать что-то подобное в более широком масштабе, - сказал Дворкович. - Знаю, что недавно был благотворительный проект в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре, где участвовали ведущие шахматисты. По моим сведениям, удалось собрать порядка $30 тысяч".

В турнире сыграют Владимир Крамник, представляющий Краснодарский край, Ян Непомнящий (Брянская область), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).