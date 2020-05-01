Дворкович: завершение турнира претендентов в 2020 году является приоритетом для FIDE

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Для нас приоритетным в этом году является завершение турнира претендентов, который определит соперника Карлсена в матче за первенство мира, - сказал Дворкович. - Пока еще мы рассчитываем, что это произойдет в августе-сентябре, чтобы было время на проведение матча за шахматную корону, как было запланировано - в конце декабря. Кроме того, важно завершить серию женских Гран-при. Там остался один этап, постараемся его провести во второй половине года".

В турнирной таблице турнира претендентов лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

"Мы перенесли практически все соревнования на осень, Шахматная олимпиада перенесена на следующий год, - сказал глава FIDE. - Особо хотел бы отметить, что мы находимся в постоянном контакте со всеми нашими партнерами и благодарны им за поддержку и готовность продолжать взаимовыгодное сотрудничество. Я говорю о наших международных и российских партнерах - Coca-Cola, Cisco, РЖД и других. Что касается основных турниров, то пока еще есть шанс провести их во второй половине года, но решение будем принимать только тогда, когда будет полная ясность".