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Шахматные турниры

Президент FIDE Дворкович ожидает интересного соперничества с Каспаровым на Кубке наций

Турнир пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров быстро согласился принять участие в Кубке наций, с ним будет интересно соперничать. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Кубок наций пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира".

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"Действительно, я являюсь капитаном команды "остального мира". Но у меня есть профессиональные помощники, которые оказывают шахматную помощь участникам, занимаются с ними и при необходимости будут организовывать тренировочные сессии в онлайне. Конечно, мне будет интересно соперничать с капитаном команды Европы, 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым, - сказал Дворкович. - Он достаточно быстро согласился поучаствовать в нашем проекте, понимая, что шахматный мир нуждается в таких интересных событиях и его участие наверняка привлечет внимание миллионов любителей шахмат".

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход), призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

"Думаю, что совокупная аудитория будет измеряться миллионами. Прежде всего, конечно, за счет стран с огромной численностью населения. Так как среди участников - Китай и Индия, то аудитория будет очень масштабной, далее уже последуют Россия, США и Европа. Поэтому рассчитываем на десятки миллионов", - добавил президент FIDE.

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Дворкович, Аркадий ВладимировичШахматные турниры
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