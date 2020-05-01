Клуб КХЛ "Металлург" объявил об уходе десятерых игроков

ТАСС, 1 мая. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" объявил об уходе из команды десятерых игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

1 мая в КХЛ открылось трансферное окно. Начиная с этого дня хоккеисты, которые не подписали новые контракты, становятся свободными агентами.

"Металлург" расстался с защитниками Никитой Пивцакиным, Дмитрием Зайцевым, нападающими Романом Любимовым, Евгением Тимкиным, Андреем Локтионовым, Ильей Авраменко, Брэндоном Козуном, Эриком О'Деллом и Томашем Филиппи. Также сообщается, что вратарь Василий Демченко переходит в систему клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль". Канадский клуб объявил о заключении контракта с Демченко 21 апреля.

"Металлург" в прошедшем сезоне КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил "Барысу" из Нур-Султана в серии до четырех побед со счетом 1-4. Сезон в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.