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КХЛ

Клуб КХЛ "Металлург" объявил об уходе десятерых игроков

1 мая в КХЛ открылось трансферное окно

ТАСС, 1 мая. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" объявил об уходе из команды десятерых игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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1 мая в КХЛ открылось трансферное окно. Начиная с этого дня хоккеисты, которые не подписали новые контракты, становятся свободными агентами.

"Металлург" расстался с защитниками Никитой Пивцакиным, Дмитрием Зайцевым, нападающими Романом Любимовым, Евгением Тимкиным, Андреем Локтионовым, Ильей Авраменко, Брэндоном Козуном, Эриком О'Деллом и Томашем Филиппи. Также сообщается, что вратарь Василий Демченко переходит в систему клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль". Канадский клуб объявил о заключении контракта с Демченко 21 апреля.

"Металлург" в прошедшем сезоне КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил "Барысу" из Нур-Султана в серии до четырех побед со счетом 1-4. Сезон в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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