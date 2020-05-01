Чемпион мира Бурмистров покинул клуб КХЛ "Салават Юлаев"

ТАСС, 1 мая. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" не стал продлевать контракт с нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Нападающий Александр Бурмистров покидает "Салават Юлаев" в связи с истечением контракта, - говорится в сообщении. - Наш клуб благодарит форварда за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов в карьере".

Бурмистрову 28 лет, он выступал за "Салават Юлаев" с 2018 года, всего в составе команды он провел 107 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 33 очка (10 голов + 23 результативные передачи). В КХЛ форвард также играл за казанский "Ак Барс", в Национальной хоккейной лиге он выступал в составе "Атланты", "Виннипега", "Аризоны" и "Ванкувера". В составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года.

"Салават Юлаев" в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф уфимский клуб обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина омский "Авангард" со счетом 4-2 в серии.