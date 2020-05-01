Клуб КХЛ "Автомобилист" не стал продлевать контракты с Доусом и еще шестерыми игроками

ТАСС, 1 мая. Семь игроков покинули екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Автомобилист", в частности, расстался с нападающим Найджелом Доусом. Он выступал за клуб с сезона-2018/19. В завершившемся регулярном чемпионате он набрал 50 очков (20 шайб + 30 голевых передач) в 59 играх, в плей-офф на счету форварда одна результативная передача.

Также команду из Екатеринбурга покинули защитники Рафаэль Батыршин, Николай Стасенко, Ефим Гуркин, нападающие Виталий Попов, Александр Кучерявенко, Артем Гареев. Кроме того, сообщается об уходе игроков молодежной команды "Авто" Семена Мирошникова и Максима Седова, а также ассистента главного тренера "Автомобилиста" Константина Шафранова и главного тренера "Авто" Виталия Соловьева.

В досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса сезоне "Автомобилист" стал четвертым в таблице Восточной конференции, а в плей-офф завершил борьбу по итогам первого раунда, уступив в серии до четырех побед новосибирской "Сибири" со счетом 1-4.