Олимпийский чемпион Войнов и еще девять игроков покинули клуб КХЛ "Авангард"

ТАСС, 1 мая. Защитник Вячеслав Войнов покинул омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Войнов выступал за "Авангард" с 2019 года, в составе команды он провел 59 матчей в регулярном чемпионате прошлого сезона, набрав 41 очко (11 голов + 30 результативная передача). В плей-офф на его счету одна передача в шести играх. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014), обладателем Кубка Гагарина (2017).