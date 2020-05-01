Олимпийский чемпион Войнов и еще девять игроков покинули клуб КХЛ "Авангард"

ТАСС, 1 мая. Защитник Вячеслав Войнов покинул омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Войнов выступал за "Авангард" с 2019 года, в составе команды он провел 59 матчей в регулярном чемпионате прошлого сезона, набрав 41 очко (11 голов + 30 результативная передача). В плей-офф на его счету одна передача в шести играх. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014), обладателем Кубка Гагарина (2017).
Также команду в связи с истечением срока контрактов покинули вратарь Александр Судницин, защитники Алексей Бондарев, Егор Мартынов, Коди Франсон, нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов, Алексей Терещенко.
"Авангард" продлил контракты с вратарем Эмилем Гариповым, защитником Кириллом Спиценко и нападающим Семеном Кошелевым, а также сделал квалификационные предложения вратарям Георгию Дубровскому, Денису Костину, защитнику Александру Фигурину, нападающим Даниле Ганину, Кириллу Казакову, Антону Ковалеву, Максиму Мизюрину, Алексею Прокопенко.
Регулярный чемпионат КХЛ "Авангард" завершил на третьем месте в Восточной конференции, набрав 83 очка в 62 матчах. В первом раунде плей-офф омский клуб уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии со счетом 2-4. Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.