Хоккеист Артюхин договорился о новом контракте с "Витязем"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий Евгений Артюхин договорился о новом контракте с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" сроком на один сезон. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Предыдущее соглашение 37-летнего форварда с подмосковным клубом истекло 30 апреля. 1 мая в КХЛ открылось трансферное окно.

Артюхин выступает за "Витязь" с прошлого сезона, в котором провел 30 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 очка (гол + две результативные передачи). В плей-офф форвард провел все четыре встречи и отметился голевым пасом.

"Предварительная договоренность с "Витязем" о новом контракте на один год есть. Евгений останется в "Витязе", - сказал Бабаев.

Артюхин по ходу карьеры выступал за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Монктон", "Херши", "Спрингфилд". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист играл за "Тампу", "Анахайм" и "Атланту". В России он выступал за ЦСКА, в составе которого в 2015 году стал чемпионом страны, "Локомотив", "Авангард", СКА, "Сибирь" и московское "Динамо".