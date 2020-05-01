{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеист Артюхин договорился о новом контракте с "Витязем"

Срок соглашения форварда с подмосковным клубом составит один год
Евгений Артюхин (справа) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Артюхин (справа)
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий Евгений Артюхин договорился о новом контракте с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" сроком на один сезон. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Предыдущее соглашение 37-летнего форварда с подмосковным клубом истекло 30 апреля. 1 мая в КХЛ открылось трансферное окно.

Артюхин выступает за "Витязь" с прошлого сезона, в котором провел 30 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 очка (гол + две результативные передачи). В плей-офф форвард провел все четыре встречи и отметился голевым пасом.

"Предварительная договоренность с "Витязем" о новом контракте на один год есть. Евгений останется в "Витязе", - сказал Бабаев.

Артюхин по ходу карьеры выступал за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Монктон", "Херши", "Спрингфилд". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист играл за "Тампу", "Анахайм" и "Атланту". В России он выступал за ЦСКА, в составе которого в 2015 году стал чемпионом страны, "Локомотив", "Авангард", СКА, "Сибирь" и московское "Динамо".

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Минспорт: проходившие карантин на "Озере Круглом" спортсмены здоровы и уже покинули базу
На карантине находились 50 спортсменов и несколько членов делегаций, которые были эвакуированы в апреле из-за рубежа в Россию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС