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Влияние коронавируса на спорт

Гран-при "Формулы-1" в Венгрии пройдет без зрителей

Этап должен состояться с 31 июля по 2 августа
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© EPA-EFE/Zsolt Czegledi

ТАСС, 1 мая. Венгерский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пройдет без зрителей, если не будет отменен. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1"

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Этап в Венгрии должен пройти с 31 июля по 2 августа. Однако из-за пандемии коронавируса руководство "Формулы-1" работает над изменениями в календаре сезона 2020 года. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде.

Решение о недопуске зрителей на Гран-при Венгрии было принято после того, как власти страны объявили о запрете проведения каких-либо мероприятий с участием более 500 человек до 15 августа.

Ранее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что руководство чемпионата планирует провести в сезоне 2020 года 15-18 Гран-при, а старт намечен 3-5 июля, когда должен состояться этап в Австрии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

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ВенгрияВлияние коронавируса на спорт
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