IIHF объявила, что чемпионат мира в Швейцарии не будет перенесен на 2021 год

ТАСС, 1 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) не будет переносить чемпионат мира в Швейцарии на 2021 год, турнир пройдет в Риге и Минске. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

IIHF 22 марта объявила об отмене из-за пандемии коронавируса чемпионата мира, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Президент IIHF Рене Фазель ранее заявлял, что отмена турнира может внести коррективы в планы по проведению последующих чемпионатов мира. Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы были утверждены ранее. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в чешских Праге и Остраве, в 2025-м - в Швеции и Дании (города пока не определены).

Основной причиной отказа от проведения турнира со стороны Швейцарской федерации хоккея являются экономические риски, которые могут возникнуть, если перенести чемпионат на 2021 год. Оргкомитет мирового первенства в Цюрихе и Лозанне завершит свою работу к концу июня. Также отмечается, что болельщикам, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира в Швейцарии, средства будут возмещены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.