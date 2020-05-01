Олимпийский чемпион Войнов не ведет переговоры с клубами КХЛ и склоняется к переходу в НХЛ

В пятницу "Авангард" объявил о том, что 30-летний Войнов покинул команду в связи с истечением срока контракта.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Вячеслав Войнов не ведет переговоры с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и склоняется к продолжению карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Станислав Романов.

"На данный момент мы склоняемся к НХЛ. С клубами КХЛ до сегодняшнего дня переговоров не вели и не ведем", - сказал Романов.

Войнов выступал за "Авангард" с 2019 года, в составе команды он провел 59 матчей в регулярном чемпионате прошлого сезона, набрав 41 очко (11 голов + 30 результативная передача). В плей-офф на его счету одна передача в шести играх. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014), обладателем Кубка Гагарина (2017). В НХЛ он выступал за "Лос-Анджелес", проведя за команду 190 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 81 (18+63) очко, в плей-офф на его счету 25 (9+16) очков в 64 матчах.

9 апреля 2019 года НХЛ объявила о дисквалификации Войнова на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени игрока подал апелляцию на это решение, отстранение игрока была вдвое сокращено. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова бессрочно в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига отстранение не отменила, продолжив собственное расследование.