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КХЛ

Жамнов: "Спартак" не вел переговоры с хоккеистом Войновым

В пятницу защитник покинул "Авангард" по истечении срока контракта

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" не предлагал контракт олимпийскому чемпиону Вячеславу Войнову. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

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В пятницу Войнов покинул омский "Авангард" по истечении срока контракта. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что игрок может перейти в "Спартак" и претендует на зарплату в 100 млн рублей за сезон. Агент игрока Станислав Романов сообщил ТАСС, что Войнов склоняется к продолжению карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Агент Войнова сказал мне, что у игрока приоритет - возвращение в НХЛ. 100 млн рублей "Спартак" ему не предлагал, у нас нет таких денег. Мы не вели переговоры", - сказал Жамнов.

Войнов выступал за "Авангард" с 2019 года, в составе команды он провел 59 матчей в регулярном чемпионате прошлого сезона, набрав 41 очко (11 голов + 30 результативная передача). В плей-офф на его счету одна передача в шести играх. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014), обладателем Кубка Гагарина (2017). В НХЛ он выступал за "Лос-Анджелес", проведя за команду 190 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 81 (18+63) очко, в плей-офф на его счету 25 (9+16) очков в 64 матчах.

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