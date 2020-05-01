Даугавиньш и еще шесть игроков покинули клуб КХЛ "Спартак"

ТАСС, 1 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" объявил об уходе из команды семерых игроков в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Московский клуб покинули защитники Тобиас Виклунд, Патрик Херсли, Иван Вишневский, нападающие Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Денис Кокарев, Федор Малыхин.

Даугавиньш выступал за "Спартак" с сезона-2018/19, за это время он провел за клуб 125 игр в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 81 очко (33 шайбы + 48 передач), по итогам прошедшего сезона он стал вторым бомбардиром команды в регулярном чемпионате (40 очков). Карсумс также провел за красно-белых два сезона, в которых сыграл 120 матчей и набрал 51 (22+29) очко. Остальные игроки выступали за команду в прошлом сезоне.

Виклунд провел 19 матчей и набрал 3 (0+3) очка, на счету Херсли 26 (11+15) очков в 61 матче, Вишневский сыграл 17 матчей, набрав 6 (1+5) очков, Кокарев в 51 матче набрал 10 (3+7) очков, на счету Малыхина 6 (4+2) очков в 17 матчах.

"Спартак" в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф "Спартак" уступил московскому "Динамо" в серии со счетом 2-4.