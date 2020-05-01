{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Йокерит" расторг контракт с лучшим бомбардиром-защитником прошлого сезона КХЛ Лехтоненом

Микко Лехтонен продолжит карьеру в НХЛ
Микко Лехтонен (слева) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Микко Лехтонен (слева)
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 мая. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" расторг контракт с защитником Микко Лехтоненом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 26-летний финн продолжит карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги. Соглашение игрока с "Йокеритом" было рассчитано еще на один сезон.

Лехтонен выступал за "Йокерит" с 2019 года. В прошлом сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ, набрав 49 очков (17 голов + 32 результативные передачи) в 60 матчах. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в шести матчах.

"Йокерит" в сезоне-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4-2.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Мишин: фигуристам предстоит пройти трудный период восстановления после пандемии
Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС