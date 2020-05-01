"Йокерит" расторг контракт с лучшим бомбардиром-защитником прошлого сезона КХЛ Лехтоненом

ТАСС, 1 мая. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" расторг контракт с защитником Микко Лехтоненом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 26-летний финн продолжит карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги. Соглашение игрока с "Йокеритом" было рассчитано еще на один сезон.

Лехтонен выступал за "Йокерит" с 2019 года. В прошлом сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ, набрав 49 очков (17 голов + 32 результативные передачи) в 60 матчах. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в шести матчах.

"Йокерит" в сезоне-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4-2.