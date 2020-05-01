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Влияние коронавируса на спорт

Мишин: фигуристам предстоит пройти трудный период восстановления после пандемии

Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса
Алексей Мишин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Мишин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 мая. Фигуристов ждет трудный период восстановления после окончания пандемии коронавируса. Такое мнение высказал заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, вследствие чего отменены международные соревнования, включая чемпионат мира в Монреале.

"Я бы не назвал период, который нам предстоит, спокойным, это будет сложно, - отметил Мишин. - Это будет период волнений и тревог, период, если не травм, хотя и они возможны, когда функциональные возможности, вегетативная система будут давать сбои. Но при грамотном подходе все преодолимо, у меня нет опасения, что фигуристы рассыпятся и не смогут прыгать - смогут, и очень быстро. А вот быть готовым к соревнованиям - вот это будет проблема".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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