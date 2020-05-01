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НХЛ

Артем Зуб заключил контракт с клубом НХЛ "Оттава"

Соглашение с 24-летним защитником рассчитано на один год
Артем Зуб Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Артем Зуб
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 1 мая. Российский защитник Артем Зуб подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним защитником рассчитан на один год. Также за "Оттаву" выступают россияне Никита Зайцев и Артем Анисимов.

"Мы рады, что Артем решил продолжить карьеру именно здесь, в "Оттаве", - сказал генеральный директор канадского клуба Пьер Дорион. - Артем - умный защитник, который хорошо работает с шайбой, а также умело использует свою силу и подвижность. Его серьезный опыт выступлений в международных матчах поможет ему перейти к североамериканскому стилю игры. Его ключевой характеристикой является умение защищаться".

С сезона-2016/17 Зуб выступал за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге. Всего он провел в составе команды 212 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 48 очков (16 голов + 32 результативные передачи). Вместе с клубом он становился обладателем Кубка Гагарина. Также на счету защитника победа на Олимпийских играх 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов мира.

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