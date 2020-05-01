Хоккеист Миронов продлил контракт с "Динамо"

ТАСС, 1 мая. Призер чемпионатов мира в составе сборной России по хоккею защитник Андрей Миронов продлил контракт с московским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт 25-летнего защитника рассчитан на два года. Миронов является воспитанником "Динамо" и выступает за московский клуб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2012 года. При это у него есть опыт игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он провел 10 матчей в сезоне-2017/18 за "Колорадо".

"В конце апреля клуб договорился с Андреем Мироновым о переподписании контракта на новых условиях, после чего в рамках правового поля было расторгнуто соглашение, которое действовало до 2021 года, - заявил генеральный менеджер "Динамо" Виктор Меркулов. - Именно поэтому утром в сводке на официальном сайте КХЛ игрок значился в статусе неограниченно свободного агента. Что же касается недавнего заявления Андрея относительно отъезда в НХЛ, то могу только улыбнуться и сказать, что у нашего воспитанника очень хорошее чувство юмора".

В сезоне-2019/20, прерванном из-за ситуации с коронавирусом, Миронов провел 67 матчей, в которых набрал 20 очков (4 шайбы + 16 передач). За все время выступления в КХЛ защитник сыграл в 369 матчах и набрал 76 очков (19+57). В составе сборной России он стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира 2015 и 2017 годов соответственно. Также на счету Миронова две бронзовые награды молодежных чемпионатов мира.

Также стало известно, что "Северсталь" и московское "Динамо" произвели обмен. В Москву отправляются нападающие Дмитрий Марковин и Александр Петунин, череповчане получили денежную компенсацию.