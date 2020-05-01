Всемирная федерация стрельбы из лука продлила приостановку соревнований до 31 августа

ТАСС, 1 мая. Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) продлила запрет на проведение соревнований под эгидой организации до 31 августа из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба World Archery.

16 марта World Archery объявила о приостановке соревнований до 30 апреля, позднее пауза была продлена. В релизе отмечается, что проводить национальные соревнования можно будет с 1 июля с разрешения местных органов здравоохранения. Мировые рейтинги спортсменов останутся замороженными.

24 марта Международный олимпийский комитет из-за пандемии коронавируса объявил о переносе на 2021 год Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. World Archery утверждает, что ни одно из запланированных квалификационных соревнований не пройдет в 2020 году, все они будут перенесены на следующий. Конгресс международной федерации состоится в 2021 году одновременно с чемпионатом мира в Янктоне.

На данный момент ни один турнир из спортивного календаря World Archery на 2020 год не имеет сроков проведения. Планируется, что соревнования будут перенесены на последние месяцы текущего года, однако ни одно из них не состоится без предварительного уведомления спортсменов за два месяца.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.