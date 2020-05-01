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КХЛ

Хоккеист Якимов перешел в СКА из "Северстали"

Подробности контракта с 25-летним форвардом не разглашаются

ТАСС, 1 мая. Нападающий сборной России по хоккею Богдан Якимов перешел из череповецкой "Северстали" в санкт-петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Подробности контракта с 25-летним форвардом не разглашаются. "Северсталь" получила за него денежную компенсацию.

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В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Якимов провел 59 игр за "Северсталь", в которых набрал 19 очков (9 шайб + 10 результативных передач). Ранее нападающий выступал в КХЛ за омский "Авангард" и нижнекамский "Нефтехимик", в общей сложности он сыграл в КХЛ 268 матчей и набрал 74 очка (36+38).

Якимов является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года. В 2013 году он был выбран "Эдмонтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 83-м номером. При этом за клуб из Канады Якимов провел только один матч.

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