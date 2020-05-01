Федерация бокса России хочет организовать турнир в конце мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Федерация бокса России готова организовать турнир в конце мая в случае смягчения режима самоизоляции. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Мы сейчас посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но мы готовы организовать турнир в конце мая. Там будет и профессиональный бокс, и олимпийский", - сказал Кремлев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073.