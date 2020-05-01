Футболист "Динамо" Филипп успешно перенес операцию на кисти

ТАСС, 1 мая. Нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп заявил, что успешно перенес операцию на левой кисти. Комментарий футболиста приводит пресс-служба "Динамо".

Сообщается, что операция у 26-летнего футболиста прошла в Германии.

"Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе, по рекомендации докторов "Динамо" был прооперирован, - сказал Филипп. - У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять. Операция прошла хорошо и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю".

"По рекомендации медицинского штаба "Динамо" футболисту клуба Максимилиану Филиппу была проведена операция на левой руке, - заявил главный врач московского клуба Александр Ярдошвили. - У немца было диагностировано защемление нерва, вследствие чего страдала подвижность кисти, из-за этого он пропустил третий сбор, а в весенних играх выступал в специальной лангетке. Оперативное вмешательство прошло успешно, самочувствие у Милли хорошее, настроение заметно улучшилось, сейчас он находится в домашних условиях и выполняет все предписания. Ожидаем, что дней через десять Филипп сможет приступить к тренировочной работе".

Филипп перешел в "Динамо" из дортмундской "Боруссии" в августе 2019 года. В сезоне-2019/20, приостановленном из-за коронавируса, он провел 15 матчей за московский клуб, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Помимо "Динамо" и "Боруссии" нападающий также играл за "Фрайбург", с которым выигрывал второй дивизион чемпионата Германии, в составе дортмундского клуба он стал обладателем Суперкубка Германии. Выступая за молодежную сборную Германии Филипп стал чемпионом мира в 2017 году.