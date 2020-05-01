СМИ: Триппьер может быть на год отстранен от футбола за нарушение правил о ставках

Отмечается, что Триппьер обвиняется в том же нарушении, что и нападающий Даниэл Старридж, который признан виновным в распространении внутренней информации, позволившей его брату Леону сделать ставку на переход форварда в испанскую "Севилью" в январе 2018 года. Старридж был отстранен от футбола на четыре месяца и оштрафован на 150 тыс. фунтов стерлингов.

ТАСС, 1 мая. Защитник сборной Англии Киран Триппьер может быть отстранен на год от футбола и любой связанной с ним деятельности за нарушение правил о ставках. Об этом сообщает издание Daily Mail .

"Я хочу прояснить ситуацию и отметить, что, будучи профессиональным футболистом, я никогда не делал ставки на футбол и не получал какой-либо финансовой выгоды от других ставок", - приводит комментарий Триппьера журналист Associated Press Роб Харрис. Также Харрис рассказал о том, что игрок обвиняется по двум пунктам правил, нарушение имело место в июле 2019 года.

С июля 2019 года Триппьер выступает за испанский "Атлетико". Футбольная ассоциация Англии (FA) будет вынуждена обратиться к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой сделать санкции международными.

Триппьер является воспитанником школы английского "Манчестер Сити". Он выступал за "Барнсли" и "Бёрнли", после чего перешел в "Тоттенхэм" летом 2015 года. За лондонский клуб он провел 114 матчей, в которых дважды отличился и сделал 24 голевые передачи. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2.

В составе сборной Англии Триппьер провел 19 матчей, в которых забил один мяч. На чемпионате мира в России в 2018 году он провел шесть встреч и забил гол со штрафного в полуфинальном матче против сборной Хорватии, в котором англичане уступили со счетом 1:2 в дополнительное время. Сборная Англии стала четвертой, проиграв в матче за третье место команде Бельгии (0:2).