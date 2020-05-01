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НХЛ

"Монреаль" подписал контракт с российским хоккеистом Хисамутдиновым

Соглашение рассчитано на два года

ТАСС, 1 мая. Россиянин Арсен Хисамутдинов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба канадской команды.

Соглашение между 22-летним нападающим и "Монреалем" рассчитано на два года.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Хисамутдинов выступал за нижнекамский "Нефтехимик", в составе которого дебютировал в сезоне-2018/19. За два года в КХЛ нападающий провел 41 матч, набрав 8 очков (3 шайбы + 5 голевых передач).

Хисамутдинов был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2019 года в шестом раунде под общим 170-м номером.

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