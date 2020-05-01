Клуб КХЛ "Металлург" продлил контракт с чемпионом мира Кулеминым

Новый контракт с 33-летним форвардом рассчитан на два года.

ТАСС, 1 мая. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" продлил соглашение с двукратным чемпионом мира Николаем Кулеминым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Кулемин выступает за "Металлург" с 2018 года. В сезоне-2019/20, досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса, нападающий в 57 матчах регулярного чемпионата набрал по системе "гол+пас" 20 очков (12+8), а в пяти матчах плей-офф забросил одну шайбу. Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Торонто" и "Айлендерс".

В составе сборной России Кулемин провел 72 матча, набрав 34 (12+22) очка, став двукратным победителем чемпионата мира (2012, 2014). В его активе также две серебряные и одна бронзовая награды мировых первенств.

В завершившемся сезоне "Металлург" не сумел преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, проиграв "Барысу" из Нур-Султана со счетом 1-4 в серии.