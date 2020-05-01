Совет ПФЛ считает затруднительным возобновление сезона-2019/20

ТАСС, 1 мая. Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) по итогам совещания пришел к выводу, что возобновление сезона Олимп-ПФЛ является затруднительным. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

ФНЛ досрочно завершила сезон, но вопрос путевок в РПЛ остался открытым

Не все решено.

Не все решено. ФНЛ досрочно завершила сезон, но вопрос путевок в РПЛ остался открытым

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Первенство было приостановлено из-за пандемии коронавируса решением бюро исполкома Российского футбольного союза.

Турнир проводится в пяти группах: "Запад", "Центр", "Юг", "Урал-Поволжье", "Восток". На Западе лидером является столичный "Велес", в Центре - брянское "Динамо", на Юге - "Волгарь", в зоне "Урал-Поволжье" - "Акрон", на Востоке - "Иртыш".

Ранее о досрочном завершении своего первенства сообщила Футбольная национальная лига.