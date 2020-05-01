Врач баскетбольного клуба ЦСКА поступил на лечение в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов госпитализирован в больницу в Коммунарке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.

"Роман Абжелилов действительно госпитализирован в Коммунарку. Мы все переживаем за него, желаем скорейшего выздоровления и возвращения домой", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.