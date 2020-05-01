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Влияние коронавируса на спорт

Посол РФ в Болгарии объяснил, почему футболист Давыдов не может вернуться в Россию

Анатолий Макаров отметил, что в посольство не поступало никаких обращений со стороны игрока
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров Игорь Ленкин/ТАСС
Описание
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров
© Игорь Ленкин/ТАСС

СОФИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Российский футболист Денис Давыдов не может вернуться в Россию из-за отсутствия вывозных авиарейсов. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров.

В пятницу Давыдов, недавно расторгший контракт с софийским ЦСКА, на своей странице в Instagram опубликовал сообщение, где заявил о невозможности вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс София - Москва - София, билеты на который, по его словам, он приобрел.

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"К сожалению, вывозных рейсов из Болгарии пока нет, полет в Москву 2 мая - это частный коммерческий рейс, организованный болгарской компанией Bulgaria Air. Он летит в Москву пустым, так как российский аэропорт ограничил прием пассажиров из-за рубежа до 500, и на данный момент его возможности исчерпаны", - сказал Макаров.

Собеседник агентства отметил, что в посольство не поступало никаких обращений со стороны Давыдова. В то же время в консульском отделе посольства России в Болгарии ТАСС уточнили, что свое желание вылететь из Болгарии в Россию подтвердили около 200 человек.

Давыдов является воспитанником "Спартака", вместе с клубом он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, проведя за команду 38 матчей и забив один гол. Также он играл за вторую команду "Спартака", "Нижний Новгород", чешскую "Младу Болеслав" и рижский "Спартак" (Юрмала).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были отмечены 8 марта, с 13 марта в стране введено чрезвычайное положение.

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БолгарияВлияние коронавируса на спорт
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