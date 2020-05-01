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КХЛ

ХК ЦСКА подписал контракт с Локтионовым

Соглашение рассчитано на два года
Андрей Локтионов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Андрей Локтионов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 1 мая. Бывший хоккеист магнитогорского "Металлурга" Андрей Локтионов перешел в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение с 29-летним нападающим подписано на два года.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за коронавируса, Локтионов провел 65 матчей за "Металлург", в которых набрал 15 очков (3 шайбы + 12 голевых передач). Ранее форвард выступал за ярославский "Локомотив", в котором провел пять сезонов. Всего в КХЛ Локтионов сыграл в 324 матчах, набрав 152 очка (61+91).

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2007 году российский нападающий был выбран "Лос-Анджелесом" по общим 123 номером. В североамериканской лиге Локтионов провел 155 матчей, набрав 48 очков (22+26). Помимо "Лос-Анджелеса", с которым он выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2011/12, форвард выступал за "Нью-Джерси" и "Каролину".

В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира в 2014 году.

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